Paderborn (dpa) - Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat den Vertrag mit Routinier Uwe Hünemeier bis 2023 verlängert. Das teilte der SCP mit.

Der 35 Jahre alte Abwehrspieler zählt bei den Ostwestfalen nach wie vor zu den Leistungsträgern. In dieser Saison absolvierte er bislang alle Spiele für den SCP von Beginn an. „Uwe ist sportlich und menschlich ein Vorbild in unserem Kader. Er zeigt in jedem Training und in jedem Spiel eine außergewöhnlich hohe Leistungsbereitschaft und ist darüber hinaus absolut verlässlich“, sagte Sportchef Fabian Wohlgemuth.