Für Luca Herrmann vom Fußball-Zweitligisten SG Dynamo Dresden ist die Saison vorzeitig beendet.

Dresden (dpa) - Anhaltende Probleme im linken Knie zwingen den Mittelfeldspieler zu einer Operation, die am Mittwoch in München durchgeführt werden soll. Das anschließende Aufbau- und Rehabilitationstraining lassen einen Einsatz des 23-Jährigen in dieser Spielzeit nicht mehr zu, teilte Dynamo mit.