Der 1. FC Köln holt seinen ersten Punkt nach seiner Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga. Mark Uth ist die tragische Figur.

Spiesen-Elversberg (dpa) - Der 1. FC Köln hat einen Fehlstart in der 2. Fußball-Bundesliga gerade noch vermieden. Timo Hübers (84. Minute) sorgte in der Schlussphase bei der SV Elversberg noch für den Ausgleich zum 2:2 (1:0). Denis Huseinbasic (21.) hatte die Geißböcke vor 9.502 Zuschauern in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde zwar in Führung geschossen, doch Fisnik Asllani (46.) und Frederik Schmahl (62.) drehten die Partie zwischenzeitlich zugunsten der Saarländer.

Die Rheinländer erwischten den wesentlich besseren Start und drückten die Gastgeber von Beginn an in deren Hälfte. Einzig Chancen waren noch Mangelware. Die beste vergab Linton Maina (15.), der an SVE-Keeper Nicolas Kristof scheiterte. Sechs Minuten später belohnte sich der Bundesliga-Absteiger mit dem 1:0. Danach verpasste es Köln, aus seiner Überlegenheit noch mehr Kapital zu schlagen.

Das rächte sich im zweiten Durchgang, den Elversberg mit einem Paukenschlag eröffnete. Der eingewechselte Neuzugang Asllani netzte nach nur einer Minute ein. Danach war Köln von der Rolle. Die Führung der Saarländer durch den ebenfalls eingewechselten Schmahl versetzte den Favoriten in Schockstarre.

Pech auch, dass Hoffnungsträger Mark Uth nach nur fünf Minuten verletzt den Platz verlassen musste. Der Stürmer hatte in der 66. Minute sein Comeback nach überstandener Verletzung gefeiert und ging nur wenig später ohne gegnerische Einwirkung zu Boden. Hübers rettete den Gästen den letztlich verdienten Punkt.