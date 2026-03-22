2. Fußball Bundesliga Reese führt Hertha mit Doppelpack zum Auswärtssieg

Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC
Josip Brekalo und seine Hertha-Mitspieler waren Fortuna Düsseldorf überlegen.

Zuletzt noch gesperrt, sorgt Kapitän Reese bei seiner Rückkehr mit drei Torbeteiligungen für Herthas Aufschwung. Düsseldorf gerät derweil nach einer erneuten Niederlage wieder in den Abstiegsstrudel.

Düsseldorf (dpa) - Fabian Reese lässt Hertha BSC im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga wieder ein bisschen träumen. Der Kapitän glänzte am Sonntag beim 5:2 (4:1)-Auswärtssieg bei Fortuna Düsseldorf als doppelter Torschütze und als Torvorbereiter. In der Tabelle halten die Berliner mit sieben Punkten Rückstand zu Relegationsplatz drei weiter Kontakt zur Spitzengruppe.

Nach der Führung der Düsseldorfer durch ein Eigentor (4. Minute) von Linus Gechtner drehte Reese zunächst mit seinem Doppelschlag (18./26.) die Partie und bereitete anschließend den Treffer von Dawid Kownacki (44.) vor. Martin Winkler (45.+6) krönte die Überlegenheit der Gäste bereits im ersten Durchgang mit dem vierten Treffer. Nach der Pause verkürzte Cedric Itten (54.) noch einmal, ehe Luca Schuler (90.+4) mit fünften Berliner Tor den Schlusspunkt setzte.

Dreh- und Angelpunkt in der Offensive

Am vergangenen Wochenende, als Berlin in der Nachspielzeit gegen den VfL Bochum einen sicher geglaubten Heimsieg aus der Hand gegeben hatte, fehlte Reese noch wegen einer Gelb-Sperre. Am Sonntag wieder zurück, war der 28-Jährige gleich der Dreh- und Angelpunkt im Berliner Offensivspiel.

Für die Düsseldorfer dagegen war die erste Heimpleite seit Anfang Dezember (0:2 gegen FC Schalke 04) ein schwerer Rückschlag im Abstiegskampf. Zwar ist die Fortuna trotz zwei Niederlagen in Folge weiterhin Tabellenelfter, aber der Abstand auf Rang 16 ist am 27. Spieltag auf nur noch drei Punkte geschrumpft.

Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC
Fabian Reese glänzte gegen Fortuna Düsseldorf als Torschütze und -vorbereiter.
Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC
Die Düsseldorfer Profis gingen gegen Hertha BSC als Verlierer vom Platz.
Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC
Ex-Düsseldorf Dawid Kownacki jubelte nach seinem Tor nur verhalten.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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