Eintracht Braunschweig zittert in der 2. Liga wieder um den Klassenerhalt. Die Konsequenz: Trainer Backhaus muss gehen. Sein Nachfolger übt nun eine besondere Doppelfunktion aus.

Braunschweig (dpa) - Eintracht Braunschweig hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga Lars Kornetka als Nachfolger des bisherigen Trainers Heiner Backhaus präsentiert. Der 48-Jährige trainiert unter dem früheren Bundesliga-Coach Ralf Rangnick als Assistenzcoach auch die österreichische Nationalmannschaft und soll nun den abstiegsbedrohten Club vor dem Gang in die Drittklassigkeit bewahren.

Der Backhaus-Nachfolger hat einen von der Ligazugehörigkeit unabhängigen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschrieben, teilte der Club mit. Kornetka werde seinen Job als Rangnicks Co-Trainer bis zur Weltmeisterschaft 2026 parallel fortführen. Auch während der in drei Monaten beginnenden WM in den USA, Mexiko und Kanada wird Kornetka für die ÖFB-Auswahl weiter eingebunden sein.

Kessel: «Viele Erfahrungen auf höchstem Niveau»

«Wir wollen Lars den Traum von der Weltmeisterschaft, den er sich mit der Nationalmannschaft erarbeitet hat, nicht verbauen. Es war von Beginn an offen kommuniziert und für uns nachvollziehbar», wurde Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel zitiert. «Mit Lars verpflichten wir einen sehr ambitionierten Trainer, der in unterschiedlichsten Rollen schon viele Erfahrungen auf höchstem Niveau gesammelt hat», fügte er hinzu.

Kornetka arbeitete für verschiedene Clubs - darunter Schalke 04 und Bayern München - als Videoanalyst. Zudem war er als Co-Trainer bei Bayer Leverkusen, RB Leipzig und der PSV Eindhoven tätig. Der Job bei der Eintracht ist für ihn die erste Position als Chefcoach eines Proficlubs.

Muss in Braunschweig gehen: Trainer Heiner Backhaus. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa

Kornetka wird das Team erstmals am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorf betreuen. Die Eintracht steht zwar in der Tabelle auf Platz 15, hat von acht Rückrunden-Spielen nach der Winterpause unter dem bisherigen Coach Backhaus aber nur eines gewonnen.

«Wir haben die Entwicklung und Leistung der Mannschaft in den vergangenen Wochen stetig beobachtet und analysiert», sagte Kessel. Ihm fehle «die Überzeugung, den eingeschlagenen Weg in dieser personellen Konstellation erfolgreich fortzusetzen. Diese Entscheidung haben wir nicht aufgrund eines einzelnen Spiels getroffen, sondern wegen der zuletzt ausbleibenden Weiterentwicklung der Mannschaft.»