Kees van Wonderen übernimmt den FC Schalke. Sein erstes Pflichtspiel als Coach des Revierclubs bestreitet der frühere niederländische Nationalspieler am 19. Oktober. Davor wartet viel Arbeit.

Gelsenkirchen (dpa) - Der Niederländer Kees van Wonderen ist neuer Trainer beim FC Schalke 04. Der 55-Jährige unterschrieb beim Fußball-Zweitligisten einen Vertrag bis zum Sommer 2026, wie die Gelsenkirchener am Tag nach dem 2:2 gegen Hertha BSC mitteilten. Van Wonderen hatte bis zum Ende der vergangenen Saison beim SC Heerenveen gearbeitet. Er soll Schalke weiter stabilisieren und mittelfristig zurück in die Bundesliga führen.

«Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut und von großem Vertrauen geprägt», sagte der Niederländer laut Vereinsmitteilung. «Wir haben alle Saisonspiele analysiert und eine Idee entwickelt, was wir mit dem Team erarbeiten wollen. Das ist mitten in einer laufenden Saison herausfordernd, doch wir gehen es mit Überzeugung und Zuversicht an.» Am Montag wird der 55-Jährige erstmals das Training leiten.

Er tritt die Nachfolge des Belgiers Karel Geraerts als Chefcoach an. Vom 42-Jährigen und auch von Sportdirektor Marc Wilmots hatte sich Schalke nach der 3:5-Heimniederlage gegen Darmstadt 98 getrennt. In der Partie des sechsten Spieltags hatte der Club aus dem Ruhrgebiet zunächst 3:0 geführt, war dann aber komplett eingebrochen.

Stark umgebaute Schalker Mannschaft anfällig und nicht konstant

U23-Coach Jakob Fimpel hatte die Mannschaft anschließend als Interimscoach übernommen und auf die Partien beim SC Preußen Münster und gegen Hertha BSC vorbereitet. In Münster gelang Schalke ein sehr glücklicher 2:1-Sieg, gegen die Berliner drehte man zunächst einen Rückstand in eine Führung, musste sich letztendlich aber mit einem Remis begnügen.

Die Schalker Mannschaft wurde im Sommer unter der Leitung von Kaderplaner Ben Manga stark verändert. Das Team wirkte in vielen Partien noch nicht eingespielt und präsentierte sich instabil. Vor allem in der Defensive leistete sich Schalke im bisherigen Saisonverlauf immer wieder gravierende Fehler.

Der hochverschuldete Revierclub will junge Spieler weiterentwickeln, dadurch Kaderwerte schaffen und gleichzeitig sportlichen Erfolg haben. Zu Beginn der Saison klappte das nicht. Geraerts wechselte viel, eine wirkliche Stammformation kristallisierte sich nicht heraus. Unter Fimpel war zumindest phasenweise eine Steigerung erkennbar.

Nach acht Partien hat Schalke trotzdem gerade einmal acht Punkte - zu wenig für die Ambitionen des Traditionsvereins. Sein erstes Pflichtspiel mit seinem neuen Club bestreitet van Wonderen nach der Länderspielpause am 19. Oktober. Dann tritt Schalke bei Hannover 96 an.