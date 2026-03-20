2. Fußball Bundesliga Nach Unterbrechung: Hannover gewinnt Hochsicherheits-Derby

Hannover 96 - Eintracht Braunschweig
Pyrotechnik im Fanblock von Hannover 96 beim Derby gegen Eintracht Braunschweig.

Derby gewonnen, Aufstiegschance gewahrt: Hannover 96 erlebt gegen den Erzrivalen Braunschweig einen erfolgreichen Abend. Das brisante Spiel hat jedoch Überlänge.

Hannover (dpa) - Hannover 96 hat zum zweiten Mal in dieser Saison den Erzrivalen Eintracht Braunschweig geschlagen und seine Aufstiegschancen in der 2. Fußball-Bundesliga gewahrt. Der neue Tabellendritte gewann das brisante Hochsicherheits-Derby nach 17 Minuten Nachspielzeit mit 1:0 (1:0). Vor 42.000 Zuschauern in der Heinz von Heiden Arena köpfte Maik Nawrocki in der 30. Minute das entscheidende Tor.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit musste das Spiel wegen eines Feuerwerks im 96-Fanblock für rund elf Minuten unterbrochen werden. Die Polizei trennte die beiden verfeindeten Fangruppen vor und nach der Partie mit großer Präsenz voneinander. Auch im Stadion mussten 7.000 Plätze aus Sicherheitsgründen frei bleiben.

Hannover 96 - Eintracht Braunschweig
Spielunterbrechung in Hannover: Dichter Rauch liegt über dem Spielfeld.

Hannover hatte bereits das Hinspiel mit 3:0 gewonnen und drohte, die Eintracht auch diesmal zu überrennen: Schon in der dritten Minute vergab Benedikt Pichler aus kurzer Distanz die erste Großchance.

Abwehrfehler führt zum 1:0

Doch gerade als sich der Abstiegskandidat aus Braunschweig mit hoher Intensität aus diesem Anfangsdruck befreit hatte, ging 96 in Führung: Abwehrspieler Nawrocki kam am Fünfmeterraum völlig frei zu Kopfball.

Nach der Halbzeitpause und der Spielunterbrechung war die Eintracht sogar die bessere Mannschaft. Doch Jovan Mijatovic (58.), Robin Heußer (61.) und Sidi Sané (90.+11) vergaben drei gute Chancen zum Ausgleich. Bei allem Zug nach vorn fehlte den Braunschweigern im Angriff die Durchschlagskraft. Den vorerst letzten Eintracht-Sieg in Hannover gab es am 28. Februar 1993 und damit vor mehr als 30 Jahren.

Hannover 96 - Eintracht Braunschweig
Hannover jubelt im Derby.
Hannover 96 - Eintracht Braunschweig
Braunschweigs Mehmet Aydin und William Kokolo von Hannover 96 im Zweikampf.
Hannover 96 - Eintracht Braunschweig
Polizeieinsatz vor dem Fußball-Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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