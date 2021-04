Osnabrück (dpa) - Nach der zwölften Heimniederlage in Serie rückt der Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga für den VfL Osnabrück immer näher.

Die Niedersachsen verloren gegen Fortuna Düsseldorf mit 0:3 (0:1) und zeigten dabei vor allem offensiv wie schon in den Partien zuvor eine erschreckende Leistung. Kristoffer Peterson (37. Minute), Dawid Kownacki (50., Foulelfmeter) und Marcel Sobottka (68.) erzielten Treffer für die Gäste, die damit ihre kleine Chance im Rennen um den Aufstieg wahrten. Die Osnabrücker haben auf dem Relegationsplatz 16 zwar weiter einen Punkt Vorsprung auf den SV Sandhausen, allerdings auch schon zwei Spiele mehr bestritten.

Die Gastgeber zeigten sich nur zu Beginn kämpferisch in einer ordentlichen Verfassung. Nach dem erneuten Rückstand verlor das Team von Trainer Markus Feldhoff jeglichen Glauben an eine Wende und war am Ende mit dem Ergebnis noch gut bedient. Die einzige nennenswerte Chance für die Lila-Weißen hatte Marc Heider 20 Minuten vor dem Ende.

