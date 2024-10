Der 1. FC Köln schlittert in der 2. Liga in der Krise. Gegen Paderborn kassiert der FC die zweite Niederlage am Stück und stagniert im Mittelfeld.

Köln (dpa) - Absteiger 1. FC Köln hat den nächsten Rückschlag erlitten und verliert vorerst den Kontakt zur Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga. Am zehnten Spieltag kam das Team von Trainer Gerhard Struber im West-Duell gegen den SC Paderborn nicht über ein 1:2 (0:0) hinaus. In der Vorwoche hatten die Kölner schon eine 1:5-Klatsche beim Mit-Absteiger SV Darmstadt kassiert.

Während die Gäste mit 19 Punkten den Kontakt zum Spitzen-Duo Fortuna Düsseldorf und Karlsruher SC halten, stagniert der vermeintliche Aufstiegsfavorit aus Köln mit zwölf Punkten im Tabellen-Mittelfeld. Per Doppelpack (76. Minute/80.) drehte Torjäger Sven Michel zugunsten der Ost-Westfalen die Partie. Jan Thielmann (66.) hatte die Kölner überraschend in Führung gebracht.

Der FC zeigte dabei eine erneut harmlose und schwache Leistung und wurde bereits zur Pause mit deutlichen Pfiffen vom Großteil der 50.000 Zuschauer bedacht, die nach dem Spiel noch lauter wurden. Für den Absteiger war es bereits die vierte Saison-Niederlage im zehnten Spiel.