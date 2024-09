Ein Sieg in fünf Spielen: Schalke 04 läuft den Erwartungen in der 2. Fußball-Bundesliga weiter hinterher. Ein Georgier sorgt im Wildpark für die Entscheidung und schießt Karlsruhe auf Platz eins.

Karlsruhe (dpa) - Der FC Schalke 04 hat in der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Dämpfer kassiert, der Karlsruher SC ist zumindest vorübergehend Tabellenführer. Die Gelsenkirchener verloren bei den Badenern mit 0:2 (0:1). Georgiens Nationalstürmer Budu Siwsiwadse (45.+3 und 73. Minute) erzielte vor 31.845 Zuschauern im Wildpark bereits seine Saisontore fünf und sechs und schoss den KSC damit vorerst an die Spitze. Schalke blieb im vierten Liga-Spiel in Serie sieglos und könnte im Verlauf des Wochenendes ins untere Tabellendrittel abrutschen.

Die Führung für den KSC: Budu Siwsiwadse (r.) nutzt das Chaos in der Schalker Abwehr. Foto: Uli Deck/dpa

Siwsiwadse nutzt Chaos in Schalker Abwehr

Die Anfangsphase gehörte klar dem KSC. Die Schalker fanden erst Mitte der ersten Halbzeit besser ins Spiel - jedoch ohne gefährlich zu werden. Karlsruhes Fabian Schleusener hatte Pech, als er den Ball an den Pfosten verlängerte (39.). Kurz vor der Pause verteidigten die Gäste einmal miserabel, Siwsiwadse behielt den Überblick und traf flach ins linke Eck.

Zu Beginn der zweiten Hälfte drückten die Gastgeber vehement auf das 2:0, Schleusener ließ aber eine Riesenchance aus (47.). Auch in der 73. Minute brachte der Angreifer den Ball nicht über die Linie, Teamkollege Siwsiwadse staubte aber ab und sorgte für die Entscheidung.