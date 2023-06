Mittelstürmer Robert Glatzel bleibt beim Hamburger SV. Der Club teilte mit, dass der 29-Jährige seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 verlängert hat. Zunächst hatte das «Hamburger Abendblatt» darüber berichtet.

Hamburg (dpa) - Der ursprüngliche Vertrag lief bis zum Ende der Saison 2024/25. Für eine festgeschriebene Ablösesumme hätte der Angreifer den Club verlassen können. «Obwohl wir in den letzten zwei Jahren leider unser großes Ziel verpasst haben, hatte ich die mit Abstand glücklichste Zeit in meiner bisherigen Karriere. Ich habe mich bei einem Verein noch nie so wohlgefühlt», wurde Glatzel in einer Mitteilung des Clubs zitiert.

In der abgelaufenen Saison erzielte der 29-Jährige als zweitbester Torjäger der 2. Fußball-Bundesliga 19 Treffer für den HSV, dazu bereitete er weitere sieben Tore vor. Aber auch die Aktionen des Angreifers verhinderten nicht, dass der HSV in der Endabrechnung nur auf Platz drei landete und in der Relegation deutlich am VfB Stuttgart scheiterte. Nun soll er dabei helfen, dass der Wiederaufstieg der Hamburger in die Bundesliga im sechsten Anlauf gelingt.

«Bobby ist ein sehr wichtiger Spieler für unsere Mannschaft, nicht nur aufgrund der vielen Tore, die er in den vergangenen beiden Jahren für den HSV geschossen hat und auch in Zukunft schießen wird», sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt.