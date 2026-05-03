Magdeburg stemmt sich gegen den möglichen Abstieg. Mit dem Sieg gegen Hertha macht die Mannschaft von Trainer Sander einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt.

Magdeburg (dpa) - Der 1. FC Magdeburg hat kurz vor Saisonende in der 2. Fußball-Bundesliga einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt getan. Die Mannschaft von Petrik Sander feierte am 32. Spieltag einen 1:0 (0:0)-Sieg gegen Hertha BSC und kletterte mit nunmehr 36 Punkten auf den 14. Rang, jeweils zwei Zähler vor dem Relegations- und ersten Abstiegsplatz. Vor 28.123 Zuschauern in der ausverkauften Avnet-Arena erzielte Laurin Ulrich das entscheidende Tor (62. Minute).

Im ersten Spielabschnitt agierten beide Mannschaften bemüht, aber ohne große Durchschlagskraft. Viele Pässe waren zu ungenau und unterbanden somit den Spielfluss.

Ulrich und Falko Michel vergaben mit Distanzschüssen von der Strafraumgrenze die besten Möglichkeiten der Gastgeber (29./38.). Herthas Kapitän Fabian Reese scheiterte in der Nachspielzeit am glänzend reagierenden Magdeburger Schlussmann Dominik Reimann.

Zukowski verpasst Doppelschlag

Auch nach dem Seitenwechsel plätscherte die Partie vor sich hin, ehe Alexander Nollenberger in den Berliner Strafraum startete, Hertha-Torwart Tjark Ernst den Ball nur abklatschen konnte und Ulrich zur Führung einschob (62.). Magdeburgs Torjäger Mateusz Zukowski erzielte den zweiten Treffer, stand zuvor aber im Abseits.

Herthas Marten Winkler vergab in der 67. Minute die große Ausgleichschance, scheiterte aber frei vor Reimann am Torhüter, sodass die Gastgeber am Ende ihren fünften Heimsieg feiern durften.