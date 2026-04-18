Mit zwei frühen Toren beschert Magdeburg Düsseldorfs neuem Trainer Alexander Ende ein Debüt zum Vergessen. Den Rheinländern droht ein Abrutschen auf einen Abstiegsplatz.

Magdeburg (dpa) - Der 1. FC Magdeburg hat in der zweiten Fußball-Bundesliga die Premiere von Alexander Ende als Trainer von Fortuna Düsseldorf verdorben. Mit einem frühen Doppelschlag durch Laurin Ulrich (2. Minute) und Mateusz Zukowski (16.) legte die Mannschaft von FCM-Trainer Petrik Sander vor 24.608 Zuschauern in der Avnet-Arena die Basis zum 2:0 (2:0)-Sieg.

Mit dem zehnten Saisonsieg nach 30 Spielen kletterte Magdeburg in der Tabelle mit 33 Punkten an Düsseldorf (31 Zähler) vorbei. Die Rheinländer, die die fünfte Niederlage hintereinander kassierten, können am Sonntag bis auf den letzten Platz in der Tabelle zurückfallen.

Die Gastgeber drückten von Beginn an auf das Tempo und gingen durch den strammen Schuss von Ulrich nach 107 Sekunden in Führung. Alexander Nollenberger hätte zwei Minuten den zweiten Treffer folgen lassen können, scheiterte aber an Düsseldorfs Schlussmann Florian Kastenmeier. Besser machte es Torjäger Zukowski, der ein geniales Anspiel von Baris Atik zu seinem 17. Saisontreffer in 18 Spielen verwertete.

Den zweiten Spielabschnitt begannen die Düsseldorfer agiler, ohne große Gefährlichkeit zu erzeugen. Magdeburg wurden zwei Treffer durch Nollenberger (54.) und dem eingewechselten Dariusz Stalmach (83.) wegen Abseits aberkannt.