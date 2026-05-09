Der Klassenerhalt rückt näher für die Magdeburger. Doch das 3:1 des FCM in Kiel reicht noch nicht ganz.

Kiel (dpa) - Der 1. FC Magdeburg hat einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga gemacht. Beim bereits geretteten Nordclub Holstein Kiel siegte die Mannschaft von Trainer Petrik Sander verdient mit 3:1 (2:0). Am Sonntag könnte der Klassenverbleib unter Mithilfe der Konkurrenten gefeiert werden.

Jean Hugonet (40. Minute), Dariusz Stalmach (45.+2) und Baris Atik (56.) per direktem Eckballtreffer sorgten für die Treffer der Gäste. Adrián Kaprálik (90.+2) erzielte den Anschlusstreffer für den Gastgeber.

Kiel früh geschwächt

Schon nach knapp drei Minuten wurden die Gastgeber geschwächt. Kasper Davidsen musste verletzt das Feld verlassen. Danach spielten die Kieler aktiver. Doch die eng gestaffelte FCM-Defensive verteidigte die zaghaften Versuche gekonnt. Die ganz großen Möglichkeiten auf beiden Seiten blieben aus.

Dann schlugen die effizienten Magdeburger zu. Nach einer Flanke blieb der Verteidiger Hugonet vorn und verwertete einen verunglückten Versuch von Kollege Stalmach. Und auch beim zweiten Gegentreffer agierten die Kieler zu passiv: Der auffällige Stalmach durfte viel zu unbeachtet von den Kielern für die Gäste per Kopf erhöhen. Nach der Pause flog ein Eckball von Atik sehenswert direkt ins Tor der Kieler.