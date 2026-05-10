2. Fußball Bundesliga Münster steigt aus zweiter Liga ab - 1:1 gegen Darmstadt

Preußen Münster - Darmstadt 98
Kapitän Jorrit Hendrix steigt mit Preußen Münster ab.

Es hatte sich lange abgezeichnet und steht nun fest: Münster spielt nächste Saison in der 3. Liga. Gegen Darmstadt hilft auch eine frühe Führung nicht.

Münster (dpa) - Der SC Preußen Münster steht als erster Absteiger dieser Saison aus der 2. Bundesliga fest. Gegen Darmstadt 98 kam die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Damit kann das Tabellenschlusslicht den Relegationsplatz am letzten Spieltag nicht mehr erreichen.

Vor zwei Jahren waren die Preußen nach über drei Jahrzehnten in die Zweitklassigkeit zurückgekehrt. Nun muss das Bundesliga-Gründungsmitglied erneut den schweren Gang in die 3. Liga antreten.

Münster schwächt sich selbst

Vor 9.865 Zuschauern im Preußenstadion traf nur Shin Yamada in der 8. Minute für Münster. Kapitän Jorrit Hendrix sah zudem nach einem groben Foulspiel die Rote Karte (28.). Isac Lidberg (15.) erzielte das Tor für Darmstadt. Lidberg scheiterte zudem mit einem Foulelfmeter an Münster-Torwart Johannes Schenk (37.).

Darmstadt hatte lange um den Aufstieg in die Bundesliga mitgekämpft. Doch das Team von Coach Florian Kohfeldt ist bereits acht Partien in Serie ohne dreifachen Punktgewinn. Mehr als Rang fünf ist nun nicht mehr möglich.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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