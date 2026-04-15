Zweitliga-Spitzenreiter Schalke 04 im Takt mit dem Publikum: Vier Spieler schlagen einen Song vor – und die Fans stimmen ab, welcher beim Aufwärmen vor der Partie gegen Preußen Münster gespielt wird.

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Fußballerisch schwingen Zweitliga-Tabellenführer Schalke 04 und seine Fans schon die ganze Saison im gleichen Takt – ab sofort aber dürfen die königsblauen Anhänger sogar mitbestimmen, welches Lied unter anderem beim Aufwärmen vor einem Heimspiel ertönt. Vor der Partie gegen Preußen Münster am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) können die Fans auf der Schalke-App erstmals darüber abstimmen.

Vier Vorschläge kommen von den Spielern. Torwart Loris Karius schickt den Song «Talk to you» von ANOTR feat. 54 Ultra ins Rennen. Mittelfeldspieler Soufiane El-Faouzi würde gern das Lied «La Bandite» von Jul hören. Innenverteidiger Mertcan Ayhan schlägt das Stück «Freestyle» von Lil Baby vor. Und Abwehrspieler Felipe Sanchez wäre für den Song «CAFé CON RON» von Bad Bunny & Los Pleneros de la Cresta.

Vor dem Heimspiel gegen Karlsruhe erklang Bob Marley

Die Idee zu der Aktion kommt aus der Schalker «Projektgruppe Stadion-Erlebnis». Beim Aufwärmen vor dem vergangenen Heimspiel gegen Karlsruhe (1:0) wurde auf Wunsch der Spieler Timo Becker und Ron Schallenberg das Stück «Three Little Birds» von Bob Marley gespielt. Bei den verbleibenden beiden Heimspielen dieser Saison gegen Fortuna Düsseldorf und Eintracht Braunschweig soll die Aktion mit Liedern anderer Spieler wiederholt werden.