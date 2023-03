Das Niedersachsen-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 in der 2. Fußball-Bundesliga ist am Sonntag schon in der ersten Halbzeit zweimal unterbrochen worden.

Braunschweig (dpa) - Grund waren jeweils Leuchtraketen, die einmal aus dem Hannoveraner (8. Minute) und einmal aus dem Braunschweiger Fanblock (40. Minute) auf das Spielfeld geworfen wurden. In einer Szene nahm Eintracht-Stürmer Anthony Ujah einen noch brennenden Feuerwerkskörper selbst in die Hand und warf ihn vom Platz.