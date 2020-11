Nürnberg (dpa) - Stürmer Pascal Köpke vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg fällt wegen eines Kreuzbandrisses lange aus.

Der 25-Jährige hatte sich beim 4:1-Sieg des „Clubs“ auswärts gegen den VfL Osnabrück in der Anfangsphase verletzt. Nach weiteren Untersuchungen am Dienstag folgte die Diagnose eines Risses des vorderen Kreuzbands im rechten Knie.

Köpke werde „dem FCN mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen“, hieß es in der Mitteilung. An diesem Mittwoch soll er in Augsburg operiert werden. Köpke, Sohn des des ehemaligen Nationaltorhüters Andreas Köpke, war in diesem Sommer von Hertha BSC zu seinem Jugendverein.

