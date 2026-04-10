Der Sieg von Holstein Kiel im Kellerduell stürzt Fortuna Düsseldorf noch tiefer in die Krise. Im Abstiegskampf wachsen dabei im Rheinland auch die Personalsorgen.

Düsseldorf (dpa) - Holstein Kiel hat im Zweitliga-Abstiegskampf einen wichtigen Sieg errungen und die Sorgen von Fortuna Düsseldorf vergrößert. Der Bundesliga-Absteiger setzte sich in einem umkämpften Kellerduell mit 2:1 (0:0) bei den Rheinländern durch und überholte die Fortuna in der Tabelle. Für das Team von Trainer Markus Anfang war es die vierte Niederlage in Serie.

In der durch Freitickets aus der Aktion «Fortuna für alle» mit 49.500 Zuschauern gut gefüllten Düsseldorfer Arena brachte Phil Harres (50. Minute) die Gäste nach einem schönen Steilpass von Lasse Rosenboom auf Adrian Kapralik zunächst in Führung, ehe ein Tor von Cedric Itten (71.) die Hausherren zurück ins Spiel brachte. Doch nur acht Minuten später leitete eine Ecke von Umut Tohumcu den entscheidenden Kieler Treffer durch Ivan Nekic (79.) ein.

Überschattet wurde die Partie von mehreren Verletzungen. Schon kurz nach Anpfiff mussten beide Teams nach einer ersten Großchance der Gastgeber früh wechseln: Erst erwischte es Kiels John Tolkin, kurz darauf musste Fortunas Christian Rasmussen vom Feld. Nach dem Kieler Führungstreffer traf es die Hausherren erneut hart: Innerhalb von nur zwei Minuten mussten Luca Raimund und Florent Muslija – letzterer unter Tränen mit Schmerzen am Knie – vom Feld.