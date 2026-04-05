2. Fußball Bundesliga Kellerduell in Kiel: Münster holt Punkt bei Schwartz-Debüt

Holstein Kiel - Preußen Münster
Der neue Preußen-Trainer Alois Schwartz bei seinem Pflichtspieldebüt in Kiel.

Münsters neuer Trainer Alois Schwartz sieht bei seinem Pflichtspiel-Debüt gegen die ebenfalls abstiegsbedrohten Kieler zwei harmlose Offensivreihen.

Kiel (dpa) - Der Zweitliga-Tabellenletzte Preußen Münster hat im ersten Pflichtspiel unter seinem neuen Trainer Alois Schwartz einen Punkt im Kellerduell beim direkten Konkurrenten Holstein Kiel geholt. Durch das 0:0 bleibt der Bundesliga-Absteiger aus Norddeutschland weiterhin nur zwei Zähler vor Münster. Dort hatte Schwartz vor knapp zwei Wochen die Nachfolge von Alexander Ende angetreten.

Nach dem spektakulären 3:2-Erfolg beim VfL Bochum vor der Länderspielpause war die Stimmung der Kieler etwas besser. Der Club steht nach dem torlosen Remis aber auf dem Relegationsplatz.

Das Unentschieden war letztendlich gerechtfertigt, da beide Teams für nur wenig Gefahr sorgten. In einer umkämpfen, aber vor dem Tor ereignisarmen Partie gab es kaum klare Chancen. Kurz vor dem Ende ließen die Gäste dann noch eine riesige Konterchance fahrlässig ungenutzt.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mehr zum Thema
2. Fußball-Bundesliga Münster Holstein Kiel Preußen Münster Alle Themen
x