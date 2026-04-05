Münsters neuer Trainer Alois Schwartz sieht bei seinem Pflichtspiel-Debüt gegen die ebenfalls abstiegsbedrohten Kieler zwei harmlose Offensivreihen.

Kiel (dpa) - Der Zweitliga-Tabellenletzte Preußen Münster hat im ersten Pflichtspiel unter seinem neuen Trainer Alois Schwartz einen Punkt im Kellerduell beim direkten Konkurrenten Holstein Kiel geholt. Durch das 0:0 bleibt der Bundesliga-Absteiger aus Norddeutschland weiterhin nur zwei Zähler vor Münster. Dort hatte Schwartz vor knapp zwei Wochen die Nachfolge von Alexander Ende angetreten.

Nach dem spektakulären 3:2-Erfolg beim VfL Bochum vor der Länderspielpause war die Stimmung der Kieler etwas besser. Der Club steht nach dem torlosen Remis aber auf dem Relegationsplatz.

Das Unentschieden war letztendlich gerechtfertigt, da beide Teams für nur wenig Gefahr sorgten. In einer umkämpfen, aber vor dem Tor ereignisarmen Partie gab es kaum klare Chancen. Kurz vor dem Ende ließen die Gäste dann noch eine riesige Konterchance fahrlässig ungenutzt.