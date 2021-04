Karlsruhe (dpa) - Nach zweiwöchiger Quarantäne wegen mehrerer Corona-Fälle haben die Profis des Karlsruher SC wieder das Training aufgenommen.

Zuvor waren sämtliche am Vortag durchgeführten PCR-Tests sowie die vor der Einheit abgenommenen Schnelltests negativ ausgefallen, wie der badische Fußball-Zweitligist auf Nachfrage mitteilte. Nur die beiden während der häuslichen Isolation nachträglich positiv getesteten Spieler müssen noch bis 25. beziehungsweise 26. April in Quarantäne bleiben.

Die Vorbereitung auf die Partie gegen die Würzburger Kickers am 23. April (18.30 Uhr/Sky) soll so ablaufen wie die auf die bisherigen Heimspiele der Saison. Einem möglichen Quarantäne-Trainingslager während der letzten Spieltage, das sich die Deutsche Fußball Liga (DFL) als Option offen gehalten hat, würde sich der KSC allerdings nicht verschließen. „Ich würde das begrüßen“, sagte Sportchef Oliver Kreuzer den „Badischen Neuesten Nachrichten“. „Wenn Mannschaft, Trainerteam und Staff getestet sind und dann in der Sportschule Schöneck unter sich sind, kann eigentlich nichts passieren.“

