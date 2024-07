Der 1. FC Köln gilt als einer der Favoriten auf den Aufstieg in der 2. Fußball-Bundesliga. Doch die Verantwortlichen wissen, dass es nicht einfach wird. Die Vorfreude auf den Auftakt ist aber groß.

Köln (dpa) - Für die Verantwortlichen beim 1. FC Köln ist klar, dass der angepeilte Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga nicht leicht wird. Mit Blick auf den Gegner im Auftaktspiel der 2. Liga, den Hamburger SV, sagte Kölns Bereichsleiter Lizenzfußball, Thomas Kessler: «Der HSV ist da ein gutes Beispiel. Aber auch andere Traditionsvereine, die in den letzten Jahren in die 2. Liga gegangen sind, tun sich schwer damit, sich wieder oben festzusetzen und um den Aufstieg zu spielen.» Man dürfe es sich daher nicht erlauben, nachzulassen und dürfe auch nach zwei oder drei gewonnenen Spielen nicht zufrieden sein, sagte Kessler.

Köln und Hamburg bestreiten am Freitag (20.30 Uhr/Sky und Sat1) das Auftaktspiel in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Der neue Trainer des FC, Gerhard Struber, freut sich auf das Spiel vor ausverkauftem Haus: «Was will man mehr?». Beide Mannschaften gelten als mögliche Favoriten auf den Aufstieg. Während Köln als Absteiger aus der Bundesliga kommt, hatten die Hanseaten zuletzt den Aufstieg zum sechsten Mal in Serie verpasst.