Der Hamburger SV hat Spielmacher Immanuel Pherai vom Liga-Konkurrenten Eintracht Braunschweig verpflichtet. Das teilten beide Fußball-Zweitligisten mit.

Hamburg (dpa) - Der 22-jährige Niederländer unterschrieb beim HSV einen Vertrag bis 2027. Zu den Ablösedetails vereinbarten die Clubs Stillschweigen. Der offensive Mittelfeldspieler ist Ersatz für Sonny Kittel, der beim HSV keinen neuen Vertrag erhalten hatte und den Club nach vier Jahren verlässt.

Pherai war vor der abgelaufenen Saison von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund zu den Niedersachsen gekommen. Der offensive Mittelfeldspieler erzielte in 29 Pflichtspielen für die Eintracht zehn Treffer und bereitete sieben weitere Tore vor. «Er hat mit seinen Leistungen einen großen Anteil an unserem Klassenerhalt in der 2. Bundesliga», sagte Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann.