HSV-Spieler Jonas Meffert hat ein Angebot aus England vorliegen. Dort arbeitet sein Ex-Coach Tim Walter. Sein aktueller Trainer will ihn aber nicht gehen lassen.

Hamburg (dpa/lno) - Trainer Steffen Baumgart möchte den Mittelfeldspieler Jonas Meffert unbedingt beim Hamburger SV halten. Der 29-Jährige hat ein Angebot des englischen Fußball-Zweitligisten Hull City vorliegen, der vom ehemaligen HSV-Trainer Tim Walter trainiert wird.

«Ich habe mein Statement klar abgegeben, dass ich ihn gern hier haben möchte. Das habe ich nicht nur ihm gesagt, das habe ich auch den Verantwortlichen gesagt», betonte Baumgart am Mittwoch bei der Pressekonferenz zum Zweitliga-Nordduell bei Hannover 96 (Freitag, 18.30 Uhr/Sky).

Der HSV-Coach lobte Meffert ausführlich. «Jonas ist ein Spieler, den vermissen sie relativ schnell, wenn er nicht da ist. Wenn Sie mit ihm arbeiten, dann wissen Sie, was Sie an ihm haben», sagte Baumgart. «Und wenn Sie diese Worte hören, dann wissen Sie, was ich davon halte, wenn er weggeht: nämlich gar nichts. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass Jonas jetzt weg will.»