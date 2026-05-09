2. Fußball Bundesliga Heimsieg: Braunschweig verhindert vorzeitige Dynamo-Rettung

Eintracht Braunschweig - Dynamo Dresden
Braunschweiger Jubel gegen Dresden.

Mit einem Unentschieden in Braunschweig wäre Dynamo Dresden vorzeitig gerettet gewesen. Doch den großen Schritt im Abstiegskampf machte die Eintracht.

Braunschweig (dpa) - Eintracht Braunschweig hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Nach dem 2:1 (1:0) gegen Dynamo Dresden zogen die Niedersachsen in der Tabelle an Arminia Bielefeld vorbei und können nun nicht mehr auf einem Abstiegsplatz in den letzten Spieltag am 17. Mai gehen.

Genau wie Dynamo schauen die Braunschweiger nun gespannt auf die Ergebnisse von Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf an diesem Sonntag. Sollten beide verlieren, wären die Dresdner nach einer starken Rückrunde vorzeitig gerettet. Für den Klassenerhalt aus eigener Kraft hätten sie in Braunschweig einen Punkt gebraucht.

Braunschweig-Torwart hält Elfmeter

Vor 22.480 Zuschauern brachte Florian Flick die Eintracht in der 20. Minute in Führung. Faride Alidou (50.) erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0. In der 67. Minute hielt Braunschweigs Torwart Ron-Thorben Hoffmann einen Foulelfmeter von Stefan Kutschke. Kurz vor Schluss traf der erfahrene Dynamo-Stürmer per Kopfball doch noch zum 1:2 (86.).

Beide Teams lieferten sich von Beginn an einen intensiven Fight um jeden Zentimeter des Rasens. Mit den starken Ergebnissen der vergangenen Monate im Rücken war Dynamo die spielerisch bessere und auch selbstbewusstere Mannschaft. Direkt nach dem 0:1 verhinderte Braunschweigs Torwart Ron-Thorben Hoffmann mit einer Glanzparade den schnellen Ausgleich durch Vincent Vermeij (22.).

Doch die Eintracht verteidigte mit viel Aufwand und Leidenschaft und verhinderte so deutlich mehr Dresdner Großchancen. Jason Ceka (35.) und Jakob Lemmer (82.) wurden noch einmal gefährlich. Nach dem verschossenen Elfmeter und dem Anschlusstor köpfte Tony Menzel an die Latte (90.+6).

Eintracht Braunschweig - Dynamo Dresden
Kampf um den Ball: Braunschweigs Fabio Di Michele Sanchez (r) versucht, die beiden Dresdener Jonas Sterner (l) und Jason Ceka aufzuhalten.
Eintracht Braunschweig - Dynamo Dresden
Tausende Fans von Dynamo Dresden beim Spiel in Braunschweig.
Eintracht Braunschweig - Dynamo Dresden
Das Braunschweiger 2:0 durch Faride Alidou.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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