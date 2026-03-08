Hannover 96 tut sich daheim zunehmend schwer. Gegen den Tabellenletzten setzt es nun sogar eine Niederlage. Der Aufstieg gerät so in Gefahr.

Hannover (dpa) - Hannover 96 hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Das beste Team der Rückrunde verlor im eigenen Stadion gegen den Tabellenletzten Greuther Fürth mit 1:2 (0:1) und verpasste damit den Sprung auf den vierten Tabellenplatz.

Der Rückstand auf die SV Elversberg auf dem Relegationsrang drei beträgt nun drei Punkte. Die Gäste aus dem Frankenland verließen durch den überraschenden, aber nicht unverdienten Sieg den letzten Tabellenplatz.

96-Steigerung zu wenig

Vor 35.600 Zuschauern zeigte Hannover vor allem im ersten Durchgang eine schwache Leistung. Die Gäste waren spielbestimmend und gingen durch Noel Futkeu (33. Minute) verdient in Führung. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich 96 und kam durch Maurice Neubauer schnell zum Ausgleich (50.). Doch Fürth zeigte sich nicht geschockt und schlug postwendend zurück. Der frühere Hannoveraner Jannik Dehm traf traumhaft zum 2:1 (57.).

Danach drängten die Gastgeber auf den erneuten Ausgleich, vergaben aber beste Chancen. Die größte Gelegenheit zum 2:2 hatte Enzo Leopold, der mit einem schwach geschossenen Elfmeter aber an Fürths Torwart Silas Prüfrock scheiterte. So kassierte Hannover eine unnötige Niederlage, nachdem es schon vor zwei Wochen daheim gegen Kellerkind Dresden nur zu einem 0:0 gereicht hatte.