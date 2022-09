Hannover 96 hat seine Siegesserie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt und den vierten Erfolg nacheinander gefeiert.

Rostock (dpa) - Beim FC Hansa Rostock gewannen die Niedersachsen am Sonntag mit 1:0 (1:0). Maximilian Beier (41. Minute) brachte die Gäste kurz vor der Pause per Foulelfmeter in Führung. In der zweiten Halbzeit wurden die Hanseaten immer besser, doch scheiterten auch teils am starken 96-Torwart Ron-Robert Zieler.

Der in der vergangenen Saison bei Hannover glücklose und im Sommer nach Rostock gewechselte Angreifer Lukas Hinterseer spielte von Beginn an für Hansa. Der 31 Jahre alte Österreicher fiel im Spiel aber kaum auf und wurde nach 78 Minuten ausgewechselt. Hannover erwischte einen guten Start, doch dann entwickelte sich ein eher zähes Zweitligaspiel, das durch den berechtigten Strafstoß entschieden wurde.

