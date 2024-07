Er ist der Aufstiegsexperte in der 2. Fußball-Bundesliga: Friedhelm Funkel. Für die neue Saison sieht er zwei klare Favoriten und will auch für seine eigene Zukunft noch nichts ausschließen.

Nürnberg (dpa) - Ex-Kaiserslautern Trainer Friedhelm Funkel sieht zum Start der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga den Hamburger SV und den 1. FC Köln als Favoriten. In einem «Kicker»-Interview attestierte Funkel seinem ehemaligen Verein aus Köln trotz Transfersperre einen guten Kader. «Die Mannschaft ist zusammengeblieben, hat mit Jonas Urbig und Tim Lemperle zwei gute Zweitliga-Spieler dazubekommen, ist eingespielt und erfahren», so der 70-Jährige.

Seinem anderen Ex-Club, Fortuna Düsseldorf, sagt Funkel nach der Niederlage in der Relegation hingegen eine schwierigere Saison voraus. Insbesondere Torschützenkönig Chrsitos Tzolis sei nach seinem Abgang «überhaupt nicht zu ersetzen». Er sehe die Fortuna deshalb zwar im ersten Drittel der Tabelle, aber nicht auf den Aufstiegsplätzen. Ähnlich sieht Funkel auch den FC Schalke und Hertha BSC.



Noch einmal auf die Trainer-Bank?

Friedhelm Funkel stieg als Trainer bereits sechs Mal aus der 2. Fußball-Bundesliga auf, unter anderem mit Köln und Düsseldorf. Vergangene Saison hatte er den 1. FC Kaiserslautern vor dem Abstieg aus der 2. Liga bewahrt und zeitgleich ins Pokalfinale geführt. Eine weitere Trainerstation schloss er in dem Interview nicht aus.

Den Auftakt in die neue Saison am Freitag (20.30 Uhr) zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV verfolge er live, danach gehe es erst mal in den Urlaub.