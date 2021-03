Sandhausen (dpa) - Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf fällt im Kampf um die Rückkehr ins Fußball-Oberhaus weiter zurück. Die Rheinländer kamen beim Tabellen-17. SV Sandhausen trotz drückender Überlegenheit über ein 0:0 nicht hinaus und liegen nun schon sechs Punkte hinter dem Relegationsrang.

Die Gastgeber, die zuvor vier ihrer vergangenen fünf Spiele verloren hatten, feierten einen überraschenden Punktgewinn und zogen zunächst mit dem Tabellen-16. VfL Osnabrück (beide 22) gleich. Düsseldorf schob sich mit 40 Punkten auf Rang sechs vor.

Der Favorit hätte schon in der ersten Halbzeit nach einer Reihe von Tormöglichkeiten durch Matthias Zimmermann (13./45.), Rouwen Hennings (27.) und Andre Hoffmann (33.) deutlich in Führung liegen können. Sie scheiterten aber an Sandhausens gutem Torhüter Stefanos Kapino, der sich reihenweise bei guten Chancen der Düsseldorfer auszeichnen konnte und bei einem Lattentreffer von Kristoffer Peterson Glück hatte. Damit rettete der Keeper seinem Team das glückliche Remis.

