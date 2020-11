In den drei Zweitliga-Spielen am Samstag gab es nur vier Tore. Und nur einen Sieger. Die SpVgg Greuther Fürth verbesserte sich durch den Erfolg im Spitzenspiel in Bochum auf Rang zwei. Der fränkische Nachbar Nürnberg steht dagegen schon wieder auf dem Relegationsplatz.

Düsseldorf (dpa) - Jubel in Fürth, Ernüchterung in Bochum und Hannover und eine wenig hilfreiche Punkteteilung im Traditionsduell zwischen Nürnberg und Düsseldorf: Die enge Tabelle in der 2. Fußball-Bundesliga wurde durch die Samstag-Begegnungen des 7. Spieltags nur geringfügig durchmischt.

Einziger Sieger in den drei Partien war die SpVgg Greuther Fürth (12 Punkte), die mit 2:0 (2:0) beim bisherigen Zweiten VfL Bochum (11) gewann und an den Westfalen, die erstmals seit vier Jahren nach einem Spieltag wieder einen Aufstiegsplatz belegten, vorbeizog. Vor allem Kiel (11) und Osnabrück (10) könnten Fürth an diesem Wochenende aber noch vom Platz hinter Spitzenreiter Hamburger SV (16) verdrängen.

Den Sprung in die absolute Spitzengruppe verpasste Hannover 96 (10), das beim 0:0 gegen Erzgebirge Aue (9) erstmals in dieser Saison Punkte im eigenen Stadion abgab. Die Traditionsvereine 1. FC Nürnberg (7) und Fortuna Düsseldorf (8) stecken nach dem 1:1 (1:1) im direkten Duell derweil weiter im Tabellenkeller fest. Der Club rutschte sogar vorübergehend auf Relegationsplatz 16 ab. Das weckt schlimme Erinnerungen an das Vorjahr, als Nürnberg in die Entscheidungsspiele gegen Ingolstadt musste.

Paul Seguin auf Vorlage von Sebastian Ernst (9.) und Ernst auf Vorlage von Seguin (34.) schossen Fürth zum Sieg. Julian Green scheiterte mit einem schwachen Foulelfmeter an Bochums Torhüter Manuel Riemann (14.). In Nürnberg brachte Manuel Schäffler den Club per Handelfmeter in Führung (15.), Kenan Karaman bewahrte die Fortuna vor dem nächsten herben Rückschlag (30.). In Hannover sah Aues Tom Baumgart in der 84. Minute die Gelb-Rote Karte.

Bereits am Vortag hatte der letztjährige Relegations-Teilnehmer 1. FC Heidenheim (8) durch ein 4:1 (1:0) gegen die noch sieglosen Würzburger Kickers (1) erst einmal den Tabellenkeller verlassen. Aufsteiger Würzburg hat nach sieben Spielen schon sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Der SV Sandhausen (8) verspielte beim 2:2 (2:0) gegen den punktgleichen Aufsteiger Eintracht Braunschweig eine klare Führung und damit einen großen Sprung nach oben.

Am Sonntag spielen Regensburg und Osnabrück sowie Darmstadt und Paderborn im direkten Duell um den Sprung in höhere Tabellenregionen. St. Pauli empfängt als aktuell 15. den Tabellen-17. Karlsruher SC. Am Montag beendet das Nord-Duell zwischen dem Überraschungs-Team von Holstein Kiel und dem bisher souveränen HSV den 7. Spieltag.

