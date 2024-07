Martin Kind ist ein kritischer Geist im deutschen Profifußball. Und so hat er der langjährige Chef des Zweitligisten Hannover 96 auch an der Arbeit der DFL-Führung einiges auszusetzen.

Hannover (dpa) - Martin Kind hat die Führung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) und dessen Aufsichtsratsvorsitzenden Hans-Joachim Watzke massiv kritisiert. «Was hat sich unter Watzke in den letzten Jahren verändert? Da finde ich wenig bis gar nichts», sagte der vor Kurzem als Profifußball-Chef des Zweitligisten Hannover 96 abgesetzte Unternehmer im Interview der «Sport Bild». Kind befindet sich seit Jahren mit der DFL im Streit über die Auslegung der 50+1-Regel, die im Kern besagt, dass Investoren keine Stimmmehrheit in den Vereinen haben dürfen.

Vor allem der nach Fan-Protesten abgesagte Einstieg eines Investors bei der DFL stößt dem 80-Jährigen noch immer auf. «Die Verhandlungen mit den Investoren wurden ohne Vorinformationen abgebrochen. Das ist nicht professionell, dadurch verliert man am Kapitalmarkt viel Vertrauen», sagte er. «Und noch schlimmer: Durch den Abbruch wurde der Ultras-Szene vermittelt: "Ihr müsst nur Tennisbälle werfen, dann werden wir unsere Entscheidung nicht durchsetzen."»

Nach Fan-Aktionen, die auch zu zahlreichen Spiel-Unterbrechungen von Liga-Spielen führten, hatte das DFL-Präsidium im vergangenen Februar den geplanten Investoren-Einstieg gestoppt. «Der deutsche Profifußball steht inmitten einer Zerreißprobe», hatte Watzke festgestellt, der auch Geschäftsführer von Borussia Dortmund ist.

Kritik auch an Bundesliga-Funktionäre

Kind sieht generell in der Bundesliga wenig Bereitschaft für langfristiges Denken. «Die Verantwortlichen in den Vereinen konzentrieren sich im Wesentlichen auf die Ist-Situation. Die Bereitschaft zu Veränderung und Weiterentwicklung ist wenig ausgeprägt», sagte er in dem «Sport Bild»-Interview. «Es entsteht der Eindruck, dass Macht, Privilegien und Einkommen das Denken überwiegend prägen.»

Auf die Frage, ob sich eine negative Funktionärs-Blase in der Bundesliga entwickelt habe, sagte er: «Aus meiner Sicht ja.»