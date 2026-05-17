Zur Pause liegt die Arminia gegen Berlin noch hinten - und damit auf einem Abstiegsplatz. Dann dreht sie mit sechs Toren das Spiel. Am Ende wird es deutlich. Ein 6:1 führt Bielefeld zum Klassenerhalt.

Bielefeld (dpa) - Riesenjubel auf der Alm: Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat den Abstieg in die dritte Liga verhindert und muss auch nicht in die Relegation. Durch einen 6:1-Sieg nach 0:1-Pausenrückstand gegen Hertha BSC kletterten die Ostwestfalen am letzten Spieltag noch auf den 13. Platz.

Linus Gechter hatte die Berliner in Führung gebracht (37. Minute). Joel Grodowski drehte das Ergebnis in der zweiten Halbzeit mit zwei Toren für Bielefeld zur 2:1-Führung (49. und 59.), ehe Monju Momuluh (65.), Stefano Russo (74.), Semir Telalovic und Roberts Uldrikis (90+6.) mit vier weiteren Toren alles klarmachten.

Zum zwölften Mal einen Rückstand aufgeholt

Vor 26.750 Zuschauern in der ausverkauften Arena hatte Bielefeld mit einer auf fünf Positionen veränderten Formation begonnen. Trainer Mitch Kniat wählte nach eigener Aussage explizit Spieler aus, die «im Kopf bereit» sind.

Die Arminen begannen das Spiel kontrolliert dominant. Doch ihre Torchancen vergaben sie zunächst fahrlässig. Hinten drohte latent Gefahr. Und wirklich: In der 37. Minute brachte Gechter die Berliner 1:0 in Führung. Dadurch stürzte Bielefeld in der Blitztabelle zunächst auf den direkten Abstiegsplatz.

Mit noch mehr Elan gingen die Gastgeber in die zweite Halbzeit. Bielefeld hat in dieser Zweitliga-Saison am häufigsten nach Rückständen noch gepunktet. Am Sonntag schon zum zwölften Mal: Binnen zehn Minuten drehte Grodowski in der zweiten Hälfte mit seinen Saisontoren elf und zwölf das Spiel. Danach spielten sie sich in einen Rausch, und Berlin brach auseinander.