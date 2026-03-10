Eintracht Braunschweig zittert in der zweiten Liga wieder um den Klassenerhalt. Die Konsequenz: Trainer Backhaus muss gehen.

Braunschweig (dpa) - Eintracht Braunschweig hat sich im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga von seinem Trainer Heiner Backhaus getrennt. Der Club steht zwar in der Tabelle auf Platz 15, hat von acht Rückrunden-Spielen nach der Winterpause aber nur eines gewonnen. Ein Nachfolger soll zeitnah bekanntgegeben werden, teilten die Braunschweiger mit.

«Wir haben die Entwicklung und Leistung der Mannschaft in den vergangenen Wochen stetig beobachtet und analysiert», sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel. Ihm fehle «die Überzeugung, den eingeschlagenen Weg in dieser personellen Konstellation erfolgreich fortzusetzen. Diese Entscheidung haben wir nicht aufgrund eines einzelnen Spiels getroffen, sondern wegen der zuletzt ausbleibenden Weiterentwicklung der Mannschaft.»

Kaderumbau im Winter als Problem

Backhaus hatte sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich vom Amateur- in den Profibereich hochgearbeitet. Nach Stationen bei Rot-Weiß Koblenz, beim BFC Dynamo in Berlin und zuletzt Alemannia Aachen trat er in Braunschweig zum ersten Mal einen Trainerjob in der 2. Bundesliga an.

In der Hinrunde holte die Eintracht so viele Punkte wie noch nie seit der Zweitliga-Rückkehr 2022. Nach dem 2:1 gegen Herbstmeister Schalke 04 hatte das Team zu Weihnachten fünf Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

Doch die Verletzungen wichtiger Leistungsträger wie Ron-Thorben Hoffmann oder Lino Tempelmann beeinträchtigen die Braunschweiger schon in der gesamten Saison. Dazu folgte im Januar ohne Not ein Kaderumbau mit je sieben Zu- und Abgängen. Seitdem kam das Team nicht mehr in Tritt. «Die vergangenen Monate bei der Eintracht waren sehr intensiv. Und ich bin für diese Zeit von Herzen dankbar», sagte Backhaus.