2. Fußball Bundesliga Effektive Hannoveraner siegen bei Aufsteiger Bielefeld

Arminia Bielefeld - Hannover 96
Ein Spiel mit wenig Höhepunkten: Bielefeld gegen Hannover.

Die Leistung schwach, das Ergebnis top: Ein Elfmeter als einziger Torschuss bringt Hannover drei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. An der Tabellenspitze wird es dadurch immer enger.

Bielefeld (dpa) - Hannover 96 bleibt im engen Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf Kurs. Die Niedersachsen siegten mit 1:0 (0:0) bei Aufsteiger Arminia Bielefeld. Durch den verwandelten Handelfmeter von Enzo Leopold (63. Minute) feierte die Mannschaft von 96-Trainer Christian Titz den fünften Sieg aus den vergangenen sechs Spielen.

In der Tabelle bleibt Hannover Fünfter, ist nun aber punktgleich mit dem Tabellenvierten SV Elversberg und dem Dritten Darmstadt 98. Auch der FC Schalke 04, der erst am Samstagabend bei Schlusslicht Greuther Fürth spielt, und der SC Paderborn sind lediglich einen Zähler entfernt.

Doch die Leistung der Hannoveraner war schwach: nur wenig Spielanteile, kaum Spielideen und keinerlei Torgefahr. Dafür hatte Bielefeld direkt nach dem Anpfiff (2.) und nach der Pause (46.) Möglichkeiten durch Monju Momuluh.

Per Handelfmeter zum Sieg

Bezeichnend, der einzige Torschuss der Hannoveraner war der Handelfmeter von Leopold. Zuvor hatte Stefano Russo den Ball im Strafraum an den Arm bekommen.

Bielefeld drängte in einer hektischen der Schlussphase auf den Ausgleich, die beste Chance hatte ausgerechnet Arminia-Torhüter Jonas Kersken in der Nachspielzeit (90. +7). Doch seinem Kopfballtreffer war ein Foulspiel vorausgegangen. Durch die zweite Niederlage in Folge haben die Ostwestfalen noch vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze, aber die Konkurrenten spielen erst am Sonntag.

Arminia Bielefeld - Hannover 96
Hannovers Enzo Leopold (l) nutzte den einzigen Torschuss der Gäste zum Siegtreffer.
Arminia Bielefeld - Hannover 96
Hannovers Trainer Christian Titz sah eine schwache Leistung seiner Mannschaft.

