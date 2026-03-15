Weil Edin Dzeko Rot sieht und Schalke gegen Hannover nur 2:2 spielt, bleibt es in der Zweitliga-Spitze höchst spannend. Mit zwei Punkten Vorsprung reist der Tabellenführer zum Topspiel nach Darmstadt.

Gelsenkirchen (dpa) - Edin Dzeko musste das ganze Malheur von draußen mit ansehen. Nachdem der Torjäger in der 52. Minute nach einem Foul die Rote Karte gesehen hatte, verspielte sein FC Schalke 04 eine 2:0-Führung und verpasste gegen den Verfolger Hannover 96, die Tabellenführung auszubauen. In der achten Minute der Nachspielzeit kassierte Schalke noch das 2:2.

Der Zweitliga-Spitzenreiter hat damit die Gunst der Stunde verpasst. Nachdem die Mit-Aufstiegsaspiranten Darmstadt 98, SV Elversberg und SC Paderborn allesamt nicht gewonnen hatten, kamen die Königsblauen vor 62.077 Zuschauern in der ausverkauften Veltins-Arena trotz einer 2:0-Pausenführung gegen Hannover nicht über ein Remis hinaus.

Dzeko (29.) und Kenan Karaman (38.) hatten die Gastgeber zunächst in Führung gebracht. Als Schalke in Unterzahl spielte, glichen Maik Nawrocki (82.) und Benedikt Pichler (90+8.) spät für die unermüdlichen Hannoveraner aus. Zuvor hatte Enzo Leopold für die Gäste noch einen Foulelfmeter verschossen (81.).

Da war der Jubel noch groß: Kenan Karaman feiert mit Nikola Katic (oben) und Flankengeber Soufiane El-Faouzi (vorne) sein Tor zum 2:0. Rechts Dejan Ljubicic. Foto: Bernd Thissen/dpa

«Mit der Roten Karte ändert sich das ganze Spiel», sagte Karaman nach dem Spiel bei Sky zerknirscht. Schalkes Kapitän fand die Rote Karte «zu hart». Dzeko wird nun fehlen, wenn die Schalker am kommenden Samstagabend mit zwei Punkten Vorsprung im Topspiel beim direkten Verfolger Darmstadt 98 antreten.

«Mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gibt man da keine Rote Karte», sagte Schalkes Trainer Miron Muslic. «Extrem bitter», fand er, dass sein Team trotz eines «überragenden Spiels» den Vorsprung noch hergegeben hat.

Titz: «Weiß jeder, dass der Schiedsrichter hier Rot geben kann»

Hannover bleibt durch das Unentschieden aussichtsreich im Aufstiegsrennen. Die Niedersachsen haben jetzt nur noch zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz (Elversberg). Zudem wahrten sie ihre Position als bestes Rückrunden-Team (17 Punkte) vor Dresden und Darmstadt (je 16 Punkte).

«Die Rote Karte hat uns in die Karten gespielt», sagte Hannovers Enzo Leopold. Dzekos Patzverweis fand der Kapitän «vertretbar». Trainer Christian Titz war erleichtert. «Es war wichtig, hier noch den Ausgleich zu machen.» Titz wollte keine Zweifel an der Richtigkeit der Strafe aufkommen lassen: «Das weiß jeder, dass der Schiedsrichter hier die Rote Karte geben kann», sagte er bei Sky.

Darmstadts Kohfeldt geknickt: «Kein Abend zum Träumen»

Das Rennen um die Aufstiegsplätze bleibt acht Spieltage vor dem Saisonende dadurch völlig offen. Eine gewisse Ernüchterung war bei den erfolglosen Mit-Aufstiegsaspiranten am Wochenende durchaus zu spüren gewesen. So gestand Darmstadts Trainer Florian Kohfeldt nach dem 1:1-Remis in Magdeburg leicht geknickt: «Es ist kein Abend zum Jubeln, kein Abend zum Träumen.»

Elversbergs Coach Vincent Wagner sagte nach der 0:2-Niederlage in Fürth mit dem vierten verschossenen Elfmeter in dieser Saison entnervt: «Mal ist man der Hund und mal der Baum.» Er klagte: «In Sachen Cleverness sind wir weit weg von Ligaspitze.» Paderborns Trainer Ralf Kettemann betonte trotz eines Gegentreffers in der letzten Minute beim 2:2 in Bielefeld: «Das ist ein Punkt, von dem ich mir vorstellen kann, dass er noch wichtig für uns wird.»