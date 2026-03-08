Dynamo Dresden führt in Karlsruhe nach nicht einmal drei Minuten und dominiert Hälfte eins klar. Am Ende aber reicht es nicht für den Sieg.

Karlsruhe (dpa) - In der Nachspielzeit hat Dynamo Dresden einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Trotz einer starken ersten Hälfte und einer 3:1-Führung mussten sich die Gäste beim Karlsruher SC mit einem 3:3 (3:1) begnügen. Nach einem Videobeweis gab es für den KSC in der spannenden Schlussphase einen Foulelfmeter. Kapitän Marvin Wanitzek (90.+4) glich mit seinem zweiten verwandelten Elfmeter an diesem Nachmittag noch aus.

Dank zweier Tore von Niklas Hauptmann hatte Dynamo zuvor schon wie der Sieger ausgesehen. Hauptmann traf bereits in der dritten Minute, KSC-Ersatztorhüter Robin Himmelmann wirkte dabei bei seiner Premiere für die Badener unglücklich.

KSC zeigt schwache erste Hälfte

Beim zweiten Dresdner Treffer überraschte Ben Bobzien, der die Hereingabe von Jason Ceka leicht abfälschte (28.), den Routinier im KSC-Tor. Als Hauptmann Dynamo artistisch mit dem 3:1 belohnte, war Himmelmann machtlos (44.).

Der Karlsruher SC enttäuschte vor 33.180 Zuschauern im ausverkauften Stadion in der ersten Hälfte. Wanitzeks verwandelter Strafstoß brachte das zwischenzeitliche 1:1. Youngster Loyey Ben Farhat machte es mit dem sehenswerten Anschluss zum 2:3 wieder spannend (68.), ehe es am Ende turbulent wurde. Farhat jubelte nur kurz über das vermeintliche Siegtor, das wegen Abseits nicht zählte.