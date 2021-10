Heidenheim (dpa) - Ein phasenweise furioser FC St. Pauli hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga verteidigt.

Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gewannen die Hamburger am Samstag vor 8013 Zuschauern beim 1. FC Heidenheim verdient mit 4:2 (0:1) und liegen nach dem vierten Sieg in Serie mit 22 Punkten nun drei Zähler vor dem Zweiten Jahn Regensburg.

Nach dem Rückstand durch ein Tor von FCH-Profi Tobias Mohr schon nach vier Minuten drehten die Gäste die Partie nach der Pause innerhalb von fünf Minuten. Zweimal Guido Burgstaller (55., 60.) und der eingewechselte Maximilian Dittgen (56.) trafen zur Vorentscheidung, Dittgens (81.) zweites Tor machte alles klar. Heidenheim, das durch Tim Kleindienst (86.) noch auf 2:4 verkürzte, kassierte die erste Heimniederlage in dieser Saison und bleibt im Tabellenmittelfeld.

Die Partie begann flott: Nach einem Patzer von Paulis Torwart Nikola Vasilj traf Mohr aus elf Metern. Heidenheim spielte nun druckvoll nach vorn, die Gäste wirkten verunsichert. Doch nach der Pause zeigte St. Pauli vor allem in Person von Burgstaller, der seine Saisontore acht und neun erzielte, seine individuelle Klasse und ließ die rund 1000 mitgereisten Fans feiern.