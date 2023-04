Darmstadt 98 hat den nächsten großen Schritt in Richtung Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gemacht. Der Zweitliga-Spitzenreiter gewann bei Holstein Kiel mit 3:0 (2:0) und kann in den verbleibenden vier Spielen nicht mehr von den ersten drei Plätzen verdrängt werden.

Kiel/Darmstadt (dpa) - Im Idealfall steht der direkte Aufstieg bereits am nächsten Samstag nach dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli fest. Vor den 13.296 Zuschauern im Holstein-Stadion erzielten Jannik Müller (6. Minute) und Phillip Tietz (52.) die Treffer für die Hessen. Dazu traf der Kieler Simon Lorenz ins eigene Tor (22.).

Darmstadt, das in Mathias Honsak, Fabian Schnellhardt und Aaron Seydel drei ehemalige Kieler einsetzte, übte sofort Druck auf die Holstein-Abwehr aus und wurde schnell belohnt. Im Anschluss an einen Eckball drückte Müller den Ball mit dem Kopf zum 1:0 über die Linie. Die Hessen blieben am Drücker und erzwangen das Eigentor von Lorenz. Der Abwehrspieler hatte mit einem Fallrückzieher kurz vor der Pause (44.) dann eine der besten Chancen der Gastgeber.

Auch der Start in die zweite Hälfte gelang den Darmstädtern ideal. Mit einem gewonnenen Kopfball-Duell bereitete Tietz seinen zehnten Saisontreffer und damit die Vorentscheidung zu einem verdienten Auswärtssieg selbst vor. Den Kieler Anschluss durch Fin Bartels (78.) verhinderte 98-Keeper Marcel Schuhen mit einer Glanzparade.