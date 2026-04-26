Der VfL Bochum kann nach dem Erfolg gegen Fürth wohl für eine weitere Zweitliga-Saison planen. Die Franken müssen dagegen weiter um den Liga-Verbleib zittern.

Bochum (dpa) - Der VfL Bochum hat einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht und die Abstiegssorgen der SpVgg Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga verschärft. Dank eines Doppelpacks von Philipp Hofmann in der 1. und 56. Minute feierte der VfL am 31. Spieltag einen 2:1 (1:0)-Sieg und hat als Zehnter nun sechs Punkte Vorsprung vor den Franken, die mit 33 Zählern Tabellenvorletzter sind. Das 16. Saisontor von Noel Futkeu (88.) kam für Fürth zu spät.

Es waren gerade einmal 48 Sekunden gespielt, da durften die Gastgeber bereits jubeln. Bei einer Flanke von Maximilian Wittek rutschte Fürths Abwehrchef Philipp Ziereis aus, sodass Hofmann freie Bahn hatte und aus sechs Metern mühelos vollenden konnte.

Bochum durfte gegen Fürth schon nach 48 Sekunden jubeln. Foto: David Inderlied/dpa

Danach herrschte erst einmal gepflegte Langeweile. Bis zur 27. Minute: Nach einer Flanke von Paul Will traf Fürths Torjäger Noel Futkeu per Kopf nur die Latte. Jetzt wurde es endlich etwas lebhafter auf dem Rasen. Koji Miyoshi verpasste den zweiten VfL-Treffer ebenso knapp wie Branimir Hrgota auf der Gegenseite den Ausgleich für die Gäste.

Mehr Höhepunkte in Halbzeit zwei

Nach dem Wechsel legte Hofmann im Anschluss an eine Ecke per Kopf für die Hausherren nach. Es war das zwölfte Saisontor des 33 Jahre alten Stürmers, der nach 65 Minuten sogar ein drittes Mal traf. Wegen einer vorhergehenden Abseitsstellung fand der Treffer jedoch keine Anerkennung.

Die Franken erwachten erst in der Schlussphase. Felix Klaus scheiterte erst an Bochums Torwart Timo Horn und traf dann nur den Pfosten. Kurz darauf sorgte Futkeu mit dem Anschluss noch einmal für Hoffnung, doch der Ausgleich gelang nicht mehr.