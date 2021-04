Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorfs Angreifer Kenan Karaman ist nach seiner Rückkehr von der türkischen Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der 27-Jährige befindet sich nun in häuslicher Quarantäne und fällt für das Spiel bei Darmstadt 98 am Ostersonntag aus, gab der Fußball-Zweitligist am Karfreitag nach einer PCR-Testung vom Vortag bekannt. Demnach seien der restliche Kader und die Betreuer der Fortuna nicht betroffen.

Schon während der Länderspielpause hatten die Rheinländer Kenntnis über Corona-Infektionen bei den Türken erlangt. Karaman, der in der Türkei mehrfach negativ getestet worden sein soll, sei deshalb nach seiner Rückkehr gar nicht erst mit Fortuna-Verantwortlichen oder anderen Spielern in Kontakt gekommen. „Unser Doc Ulf Blecker hat wohlweislich auf die Testreihe bestanden, bevor Kenan zum Staff Kontakt hat“, sagte Fortunas Trainer Uwe Rösler.

Der Coach hat bereits mit seinem Offensivspieler gesprochen. „Das geht nicht spurlos an ihm vorbei nach der der Lungenerkrankung, die er hatte. Wir sind alle in Gedanken bei Kenan und hoffen, dass sich die Symptome in Grenzen halten“, sagte Rösler.

Sport-Vorstand Klaus Allofs zeigte sich sehr „verärgert“: „Der Vorfall zeigt aber, dass Abstellungen zu Nationalmannschaften während der Pandemie mit einem großen Risiko verbunden sind. Kenan wird uns jetzt für mehrere Spiele fehlen, nachdem er uns schon gegen den VfL Bochum trotz einer ersten Zusage des türkischen Verbandes nicht zur Verfügung stand.“

