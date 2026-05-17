Im Abstiegsendspiel der 2. Liga holt Fürth gegen Düsseldorf die nötigen drei Tore auf, um in der Tabelle noch vorbeizuziehen. Während Fürth die Relegation erreicht, erlebt die Fortuna den Worst Case.

Fürth (dpa) - Fortuna Düsseldorf ist nach 17 Jahren auf dramatische Art und Weise wieder in die Drittklassigkeit abgestürzt. Die Rheinländer kassierten am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga ein 0:3 (0:3) bei der SpVgg Greuther Fürth, die damit in der Tabelle vorbeizog und es in die Relegation schaffte. Weil Arminia Bielefeld 6:1 gegen Hertha BSC gewann und Braunschweig nur 0:1 auf Schalke verlor, rutschte Düsseldorf auf den fatalen 17. Tabellenplatz ab.

Die eigentlich als Aufstiegsanwärter in die Saison gegangene Fortuna wird erstmals seit der Saison 2008/09 wieder in der 3. Liga antreten. Fürth indes hat noch die Chance, diese Blamage nach fast drei Jahrzehnten in der 1. und 2. Liga noch zu vermeiden. Das «Kleeblatt»-Team trifft in der Relegation auf den Drittliga-Dritten Rot-Weiss Essen. Das Hinspiel steigt am Freitag im Ruhrgebiet - am Dienstag danach folgt das entscheidende Rückspiel in Fürth.

Ex-Fortune schickt Düsseldorf in Liga 3

Ausgerechnet der langjährige Fortuna-Profi Felix Klaus avancierte im Fürther Ronhof zum Matchwinner für die Gastgeber. Vor 16.126 Zuschauern brachte er die Spielvereinigung mit einem Doppelpack (2./16. Minute) schon früh auf Kurs, nach gut einer halben Stunde legte er das 3:0 durch Noel Futkeu auf (36.).

Gegen verunsicherte Gäste hätte Fürth vor der Pause noch mehr Tore erzielen können, doch zweimal Sayfallah Ltaief (8./45.) und Klaus (33.) scheiterten. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Düsseldorfer von Coach Alexander Ende den Druck. Doch große Chancen sprangen dabei nicht mehr heraus.