Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorf bleibt im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga. Die Rheinländer kamen im Nachholspiel gegen den Karlsruher SC zu einem 3:2 (1:1).

Das Team von Trainer Uwe Rösler verbesserte sich vorerst auf den vierten Tabellenplatz und ist mit 52 Zählern nach Punkten mit dem Hamburger SV auf dem Relegationsrang gleichauf.

Den entscheidenden Treffer erzielte Shinta Appelkamp in der fünften Minute der Nachspielzeit. Der Düsseldorfer Kevin Danso (9.) hatte die Gäste mit einem Eigentor in Führung gebracht, Dawid Kownacki (35.) gelang per Foulelfmeter noch vor der Pause der Ausgleich. Zwei Minuten nach seiner Einwechselung brachte Brandon Borello (73.) die Gastgeber in Front. Marvin Wanitzek (80.) schaffte per Foulelfmeter den zwischenzeitlichen 2:2.

Allerdings hat Holstein Kiel als Fünfter (50) noch drei Spiele mehr zu absolvieren als die Fortuna und der HSV. Das erste von drei Nachholspielen bestreiten die Norddeutschen bereits am 4. Mai (18.30 Uhr) gegen den SV Sandhausen.

Für den dringend benötigten Punkte-Dreier musste die Fortuna hart kämpfen. Die frühe Führung für die Badener fiel völlig überraschend. Ein unglückliches Eigentor von Danso nach einer scharfen Hereingabe von Marco Thiede brachte die Fortuna unnötig in Rückstand. Die Rheinländer blieben engagierter, hatten aber am Gegentor zu knabbern.

Erst ein Foulelfmeter brachte die Fortuna zurück ins Spiel. Kownacki verwandelte nach dem Foul von Kevin Wimmer an Felix Klaus sicher. Das 1:1 zur Pause war angesichts der Verhältnisse auf dem Feld schmeichelhaft für die Gäste. Rösler wechselte nach der Pause in Kenan Karaman und dem Ex-Karlsruher Rouwen Hennings noch einmal Offensiv-Power ein. Wenig später kam auch noch Borello, der nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung zur verdienten Führung einschob.

Ein schmeichelhafter Foulelfmeter ließ die Gäste noch einmal ausgleichen. Doch in der Nachspielzeit hatte Fortuna Glück: Der ebenfalls eingewechselte Appelkamp drückte den Ball zum umjubelten Sieg über die Linie.

