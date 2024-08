Eintracht Braunschweig hat auf eine schwere Verletzung auf der Torwart-Position reagiert. Vom Hamburger SV kommt ein Schwede zu den Niedersachsen.

Braunschweig (dpa) - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat wie erwartet den schwedischen Torhüter Marko Johansson verpflichtet. Der 25-Jährige wechselt vom Liga-Konkurrenten Hamburger SV zu den Niedersachsen und unterschrieb einen Einjahresvertrag. Der Club reagierte damit auf den langfristigen Ausfall von Ersatzkeeper Tino Casali, der sich kurz vor Saison-Beginn eine schwere Knieverletzung zuzog.

«Mit ihm bekommen wir einen Spieler, der neben seinen torwartspezifischen Qualitäten auch eine gute Kommunikation auf den Platz bringt», sagte Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel. Johansson absolvierte in der Woche zuvor ein zweitägiges Probetraining bei der Eintracht.

Der Hamburger SV verpflichtete den früheren schwedischen Junioren-Nationalspieler 2021 von Malmö FF. Weil Johansson beim HSV aber nicht am langjährigen Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes vorbeikam, wurde er nacheinander an den VfL Bochum, den schwedischen Verein Halmstads BK und zuletzt an Hansa Rostock ausgeliehen.