Am Dienstag wurde Lars Kornetka neuer Trainer von Eintracht Braunschweig. Vier Tage später gewann er sein erstes Spiel. Es ist ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf.

Braunschweig (dpa) - Eintracht Braunschweig hat das erste Spiel mit seinem neuen Trainer Lars Kornetka gewonnen. Durch das 1:0 (0:0) gegen Fortuna Düsseldorf erarbeitete sich das Team einen Vier-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegsplätze der 2. Fußball-Bundesliga. Robin Heußer belohnte mit seinem Siegtor in der 62. Minute eine starke Braunschweiger Leistung in der zweiten Halbzeit.

Beide Teams gingen stark ersatzgeschwächt in dieses Spiel. Die Fortuna musste auf 13 Spieler verzichten, nachdem sich auch Emmanuel Iyoha beim Aufwärmen verletzt hatte. Bei der Eintracht kehrte zwar Torwart Ron-Thorben Hoffmann nach seiner Hüftverletzung überraschend schnell zurück. Dafür fiel mit Lukas Frenkert (Hüftverletzung) noch ein dritter Innenverteidiger aus.

Düsseldorfer Tor zählt nicht

Kornetka stellte hinten auf eine Viererabwehrkette um, aber die Braunschweiger Defensive bot viele Lücken. Ein frühes Düsseldorfer Tor von Marin Ljubicic (13.) wurde nach Einsatz des Videobeweises wegen Abseits aberkannt. Neun Minuten später vergab der Fortuna-Stürmer die beste Chance der ersten Halbzeit (22.).

Ähnlich wie unter Kornetkas Vorgänger Heiner Backhaus spielte Braunschweig von Beginn an mit hoher Intensität und Laufstärke, blieb aber eine Stunde lang zu harmlos. Doch dann folgte die stärkste Phase.

Drei Minuten nach Heußers Führungstor verhinderte Düsseldorfs Torwart Marcel Lotka das 0:2 (65.). Ein Traumtor von Fabio Di Michele Sanchez (66.) zählte wegen Abseits nicht. Jovan Mijatovic (73.) und Grant-Leon Ranos (75.) vergaben weitere Großchancen. In der Schlussphase geriet die Eintracht dadurch noch einmal unter Druck.