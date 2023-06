Fußball-Profi Simon Terodde soll seinen Vertrag beim Bundesliga-Absteiger Schalke 04 nun doch um ein weiteres Jahr verlängern. Das berichtete die «Bild»-Zeitung. Demnach habe sich der Verein mit dem Stürmer auf ein weiteres Jahr in Gelsenkirchen einigen können. Eigentlich läuft Teroddes Vertrag am 30. Juni aus.

Gelsenkirchen (dpa) - Am 5. April hatte der 35-Jährige erklärt, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern und Schalke 04 am Ende der Saison zu verlassen. Mit 30 Toren in der Saison 2021/2022 führte er den Club 2022 als Zweitligameister zurück in die Bundesliga. Die Mannschaft von Chef-Coach Thomas Reis absolviert am Montag, 26. Juni, ihren Trainingsauftakt im Parkstadion.