Ohne den erkrankten Trainer Daniel Scherning hat Arminia Bielefeld einen weiteren herben Rückschlag im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga erlitten.

Bielefeld (dpa) - Gegen Hansa Rostock verlor der Bundesliga-Absteiger verdient mit 0:1 (0:0) und kassierte im zehnten Heimspiel der Saison schon die sechste Niederlage. Somit droht an diesem Wochenende wieder der Absturz auf einen Abstiegsplatz.

Hansa dagegen feierte nach zwei 0:2-Niederlagen im Jahr 2023 den ersten Sieg und setzte sich erst mal Richtung Mittelfeld ab. Lukas Fröde erzielte in der 51. Minute das erste Tor in diesem Jahr, ein goldenes obendrein. Hansa hat nun vier Auswärtssiege in dieser Saison, nur die Spitzenclubs aus Hamburg, Darmstadt und Kaiserslautern haben mehr. Zudem verbuchte Rostock in keinem Auswärtsspiel dieser Saison mehr Torschüsse.

Bielefelds Cheftrainer Scherning saß laut Verein «aufgrund dringender ärztlicher Empfehlung» wegen einer starken Virus-Infektion mit ausgeprägten Erkältungssymptomen nicht auf der Bank. Ihn ersetzte der etatmäßige Co-Trainer Danilo de Souza. Der 39 Jahre alte Brasilianer war erst Mitte Januar Scherning, dem er schon in Osnabrück zugearbeitet hatte, nach Bielefeld gefolgt. Er sah eine schwache Leistung seines Teams, ohne Ideen und wenig Torgefahr.