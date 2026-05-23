Wie geht's bei Fortuna Düsseldorf nach dem Abstieg weiter? Von einem Verantwortlichen trennt sich der Club Medienberichten zufolge.

Düsseldorf (dpa) - Sportvorstand Sven Mislintat muss Medienberichten zufolge bei Fortuna Düsseldorf gehen. Dies habe der Aufsichtsrat des Zweitliga-Absteigers beschlossen, berichtete Sky. Der Vertrag des 53-Jährigen sei in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst worden. Auch die «Bild» berichtete darüber. Am Sonntag werde demzufolge die Trennung von Mislintat bekanntgeben.

Mislintat war erst im vergangenen Dezember zur Fortuna gekommen. «Das verändert alles», hatte der Manager nach der 0:3-Pleite am letzten Spieltag in Fürth gesagt. Er war früher auch unter anderem bei Borussia Dortmund und beim VfB Stuttgart als Funktionär tätig.

Mislintat wollte nicht abhauen

Anfang der Woche hatte Mislintat noch ausführlich in einer Medienrunde über die Pläne nach dem Absturz in die 3. Liga gesprochen: «Ich bin nicht derjenige, der beim Abstieg abhaut - im Gegenteil, dann bin ich erst recht da.» Als Nachfolge-Kandidat beim Traditionsclub gilt nach Sky- und «Bild»-Informationen Samir Arabi (zuletzt Arminia Bielefeld).