Im vergangenen Jahr spielten Bochum und Kiel noch erstklassig. Beim zweiten Zweitliga-Duell in dieser Saison liefern sich beide Teams einen höchst unterhaltsamen Schlagabtausch.

Bochum (dpa) - Holstein Kiel hat den ersten Sieg nach vier Spielen unter der Regie von Trainer Tim Walter bejubelt und einen erlösenden Erfolg im Abstiegskampf perfekt gemacht. Der norddeutsche Fußball-Zweitligist siegte nach einem höchst unterhaltsamen Duell der Bundesliga-Absteiger beim VfL Bochum nach etwa 35 Minuten in Überzahl mit 3:2 (2:1).

Die Kieler kletterten vom 17. Tabellenplatz auf den Relegationsrang und sind punktgleich mit dem 15. Bielefeld.

Kasper Davidsen (8. Minute), Phil Harres (45.+1) und Jonas Therkelsen (70.) erzielten die Kieler Treffer. Angreifer Philipp Hofmann (14./66.) sorgte jeweils für den Ausgleich. Matus Bero kassierte nach knapp 55 Minuten Gelb-Rote Karte. In der Nachspielzeit musste auch Kiels Umut Tohumcu mit Gelb-Rot den Platz verlassen.

Sehenswerter Kieler Treffer zum 3:2

Die Kieler vollendeten nach nicht einmal zehn Minuten einen Konter ganz stark und gingen dank des Dänen Davidsen nach kluger Vorarbeit von Steven Skrzybski in Führung. Der anschließende Sturmlauf der Bochumer wurde dann belohnt. Die Gastgeber bestimmten klar das Spielgeschehen, doch die Kieler jubelten plötzlich erneut nach dem Treffer von Harres.

Trotz der Unterzahl blieben die Bochumer ebenbürtig. Aber auch der erneute Anschlusstreffer durch Hofmann brachte nichts, da Therkelsen kurze Zeit später mit seinem sehenswerten Treffer antwortete. In der Schlussphase verpasste der VfL noch mehrere Möglichkeiten zum erneuten Ausgleich.