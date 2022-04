Die Chancen des FC Erzgebirge Aue auf den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga schwinden weiter. Trotz zweimaliger Führung kamen die Sachsen gegen den Hansa Rostock nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus.

Aue (dpa) - Damit ist Aue drei Spieltage vor Schluss sieben Punkte hinter Dynamo Dresden, das auf dem Relegationsplatz 16 liegt. Aufsteiger Hansa hat neun Zähler Vorsprung auf Dynamo und darf damit fast schon sicher mit einer weiteren Saison in der 2. Liga planen.

Die Gastgeber gingen vor 10.929 Zuschauern im Erzgebirgsstadion durch ein Eigentor von Lukas Fröde (8. Minute) in Führung. Hansa nutzte einen Patzer in der Auer Hintermannschaft und glich per Foulelfmeter durch John Verhoek (24.) aus, ehe Dimitrij Nazarov (45.) Aue wieder in Führung schoss. Hanno Behrens (52.) sorgte für den Endstand. Somit könnte Aue nächste Woche selbst im Falle eines Sieges in Darmstadt als zweiter Absteiger nach dem FC Ingolstadt feststehen, falls Dresden gegen Jahn Regensburg gewinnt. Eine Auer Niederlage bedeutet in jedem Fall den Abstieg.