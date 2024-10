Erst BVB-Rekordspieler, dann Sportlicher Leiter und am Ende Sportdirektor - Michael Zorc macht sich beim BVB in mehreren Jobs verdient. Nun steht eine Rückkehr an - in seiner vierter Rolle.

Dortmund (dpa) - Michael Zorc steht vor einem Comeback bei Borussia Dortmund. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, soll der 62-Jährige auf der Hauptversammlung Ende November in den Aufsichtsrat der GmbH & Co. KGaA rücken. In Christian Kullmann und Bodo Löttgen werden zwei bisherige Mitglieder aus dem Kontrollgremium ausscheiden. Zorc war von 1981 bis 1998 als Spieler bei der Borussia und anschließend bis 2005 zunächst als Sportlicher Leiter und dann bis Juni 2022 als Sportdirektor tätig.